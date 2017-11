Gotham - Saison 01 Episode 20 - A visage découvert

Bruce invite Selina au bal de charité annuel de Wayne Enterprise pour tenter de dérober la clé du coffre-fort de Sid Bunderslaw. De son côté, Oswald recrute des tueurs pour éliminer Maroni et son équipe. Sans avoir connaissance de ce projet, Maroni s’en prend à Gertrud et lui révèle que son fils est un assassin psychopathe, ce qui rend le Pingouin fou de rage et encore plus déterminé à faire tuer le mafieux. Pendant ce temps, l’Ogre prend contact avec Jim pour le menacer de tuer sa compagne s’il ne se retire pas de l’enquête. Loin de se laisser intimider, Jim convoque la presse et révèle à toute la ville la présence du tueur en série à Gotham. Il lui fait fermement savoir qu’il le traquera sans répit. Grâce à un policier autrefois chargé d’enquêter sur un des meurtres de l’Ogre, Jim et Harvey découvrent enfin son identité et son histoire : il s’agit de Jason Skolimski, fils du majordome de la vieille madame van Groot, une riche héritière de Gotham...