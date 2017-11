Gotham - Saison 01 Episode 22 - Gotham à feu et à sang

Le chaos et la guerre des gangs règnent sur Gotham. Fish Mooney fait son grand retour en ville à la tête des prisonniers rescapés de l’île du Docteur Dulmacher. Elle croise alors le chemin de Selina qu’elle recrute aussitôt. Pendant ce temps, Jim et Harvey sauvent Falcone d’une mort certaine afin qu’il reprenne les rennes de Gotham, jugeant le vieux mafieux comme un moindre mal pour la ville par rapport à Maroni, désormais soutenu par les notables de Gotham. Dans leur fuite, les deux policiers sont aussi forcés de sauver Oswald et Butch, menacés par le clan Maroni. Une fois les cinq hommes retranchés dans une planque qu’ils croient sûrs, ils sont immédiatement faits prisonniers par Fish et sa nouvelle équipe. Maroni ne tarde pas à les rejoindre, ravi du spectacle... De son côté, le docteur Thompkins essaie de venir en aide à Barbara tandis que Bruce cherche dans les secrets de son père.