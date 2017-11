Gotham - Saison 02 Episode 01 - Le secret de Thomas Wayne

Gordon, devenu agent de la circulation, maîtrise un forcené du nom de Zaardon. Provoqué par un de ses collègues, il le bouscule, ce qui donne un prétexte à Loeb pour le virer. Il demande alors au Pingouin, devenu chef de la mafia, de l'aider à se faire réintégrer et à pousser le commissaire à la démission. En échange, Gordon est censé collecter une dette, mais l'opération tourne mal et il doit abattre un criminel. Plusieurs prisonniers d'Arkham, dont Jérome et Barbara, sont libérés par Théo Galavan, un mystérieux homme d'affaires aux noirs desseins.