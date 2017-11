Gotham - Saison 02 Episode 02 - Les Maniax attaquent

Théo Galavan fomente un projet diabolique. Dans un premier temps, il enlève le maire de Gotham. Ensuite, il organise plusieurs attentats qu’il charge les évadés d’Arkham de réaliser afin de terroriser la ville de Gotham. Ce groupe de criminels fous se fait appeler les Maniax et Jérôme devient leur leader. Ils tuent plusieurs employés d’un chantier naval et exhibent leurs cadavres dans les rues de la ville. Puis, ils tentent de mettre le feu à un bus scolaire transportant des cheerleaders. Fort heureusement, Jim et ses collègues arrivent à temps pour empêcher ce drame.