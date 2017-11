Gotham - Saison 02 Episode 03 - Rira bien qui rira le dernier

Gordon et Bullock sont à la recherche de Jérôme : il se rendent dans l'appartement de son père biologique, Cicéro. Ils arrivent trop tard, le retrouvent mort et sont attaqués par Jérôme et Tabatha, qui prennent la fuite. Alfred et Bruce sont invités à un gala de charité au profit de l'hôpital pour enfants. Ils y font la connaissance de Lee, qui présente la soirée. Le magicien invité se révèle être Jérôme, qui prend en otage les spectateurs et tue le maire adjoint. Il menace de tuer Bruce mais Théo Galavan surgit et le poignarde, afin de se faire passer pour un héros aux yeux de Gotham.