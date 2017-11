Gotham - Saison 02 Episode 04 - La force de frappe

Un nouveau capitaine prend la tête du département de police de Gotham : Nathaniel Barnes, un ancien marines, déterminé à nettoyer la ville des crimininels en tous genres qui y font régner le chaos. Il désigne Gordon pour le seconder et lui demande de former une unité d’élite intègre, avec les meilleurs jeunes diplômés de l’académie de police. Pendant ce temps, on apprend que Théo Galavan a un projet d’envergure : détruire le centre de Gotham afin d’y construire une ville à son image : totalement mégalomane. Afin d’y parvenir, il a mis au point un plan diabolique : il détient la mère du Pingouin prisonnière et oblige celui-ci à éliminer les candidats au poste de maire de Gotham afin de se présenter en héros, sans aucune concurrence aux élections. Le témoin de l'un de ces meurtres donne la description du Pingouin à la police de Gotham. Barnes lance alors son unite d’élite à sa poursuite, au grand dam de Gordon que le Pingouin menace de faire tomber en révélant qu’il a tué un truand de sang-froid...