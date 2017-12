Gotham - Saison 02 Episode 10 - Le fils de Gotham

Gordon et Bullock sont sur la piste des moines du mystérieux Ordre de Saint-Dumas qui viennent d'arriver en ville. Ceux-ci commencent à faire de nombreuses victimes. Les deux inspecteurs comprennent rapidement leur dessein : selon leur rite, neuf personnes doivent mourir pour purifier Gotham et expier les péchés de la ville. L'un des moines leur apprend que la dernière de ces victimes devra être "le fils de Gotham", dont l'identité reste inconnue aux enquêteurs. Pendant ce temps, Bruce et Selina tendent un piège à Silver. Démasquée, la jeune femme dévoile le nom de l'assassin des Wayne. Quant à Galavan, dont l'heure du procès a sonné, il semble être en mesure d'obtenir sa libération...