Gotham - Saison 03 Episode 1 - Paradis perdu !

Six mois après l'évasion d'Arkham, Fish a disparu. Lee a refait sa vie avec un autre homme et Gordon est devenu chasseur de primes, spécialisé dans les monstres de Strange. Le double de Bruce suit Selina et Ivy, qui le prend pour le vrai Bruce et l'appelle par son nom. Gordon et la jeune et intrépide journaliste Valérie Vale se lancent sur la piste de Fish. Gordon attend ses hommes de main chez Peabody, l'ancienne assistante de Strange, mais il ne peut les empêcher de l'enlever.