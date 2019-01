Gotham - Saison 03 Episode 2 - Terreur sur la ville

Bruce se retrouve face à une dénommée Kathryn, membre du groupe secret qu’il traque depuis des mois. Le jeune homme n’a d’autre choix que d’accepter d’arrêter d’enquêter sur eux. En échange, ses proches et lui auront la vie sauve. Valérie apprend que Fish et d’autres créatures de Strange se cachent dans une banque désaffectée. Elle en informe la police. Leur intervention se solde par un échec. Fish et ses complices prennent la fuite. Oswald saute sur l’occasion pour dénigrer le travail de la police et promettre aux citoyens de Gotham de débarrasser lui-même la ville des "monstres" d’Indian Hill.