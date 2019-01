Gotham - Saison 03 Episode 3 - L'hypnotiseur extraordinaire

Jervis Tetch, un hypnotiseur aux impressionnants pouvoirs mentaux, engage Jim pour retrouver sa sœur Alice, évadée d'Arkham, dont le sang contient un mystérieux virus capable de rendre les gens fous et violents. Oswald décide de se présenter à la mairie de Gotham. Il défie le maire Aubrey James et force le directeur de l'asile à déclarer Ed sain d'esprit et à le relâcher. Jim retrouve Alice, qui lui révèle qu'elle ne veut plus avoir de contact avec son frère. Quand Jim demande des explications à Tetch, celui-ci l'hypnotise et tente de le pousser à sauter d'un toit.