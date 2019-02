Gotham - Saison 03 Episode 4 - Votez Cobblepot!

Alice est au poste de police. Elle explique à Harvey la nature hautement dangereuse de son sang et le met en garde contre son redoutable frère, Jervis. Jim est toujours submergé par les pulsions suicidaires que l’hypnotiseur a déclenchées en lui et il cherche à tout prix à le retrouver. Il demande l’aide d’Alice. Au même moment, Jervis, qui s’est alloué les services de brutes épaisses, "Les terrible Tweed", attaque le poste de police pour libérer sa sœur. Il parvient à ses fins en manipulant les pensées de Jim. Le sosie de Bruce a quitté le manoir en cachette. Il retrouve Selina et se fait passer pour le jeune milliardaire. Dans un premier temps, la jeune fille n’y voit que du feu, puis elle comprend qu’il s’agit d’un sosie et se lie d’amitié avec lui. Il lui raconte son passé de cobaye et d’âme solitaire au sein du laboratoire de Strange. Ils s’embrassent. Bruce et Alfred retrouvent le jeune homme en ville. Celui-ci leur échappe à nouveau avant de leur confier qu’il quitte Gotham définitivement, mais il se fait kidnapper par Katheryn.