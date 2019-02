Gotham - Saison 03 Episode 5 - Raison et sentiments

Des hommes armés rappelant l’ancien "Gang du masque rouge", sèment la panique pour déstabiliser le nouveau maire de Gotham. Nygma est chargé par Oswald d’enquêter avec la police. Il revient fièrement au poste. Barnes et Bullock l’accueillent froidement. Lee lui décoche un coup de poing magistral en mémoire de Kristin. Ses recherches le mènent jusqu’à la cachette du gang. Butch prend peur. C’est lui qui a monté toute cette histoire, dans l’unique but de reconquérir l’amitié du Pingouin, de plus en plus distant, en finissant par éliminer les membres du gang.