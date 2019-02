Gotham - Saison 03 Episode 6 -  Sauve qui peut...

Jervis est de retour. Par le biais d’un messager en blanc, il tend un piège à Jim en le forçant à faire un choix entre sauver la vie d’un couple de jeunes mariés ou celle d’un petit garçon. Jim choisit l’enfant et le couple meurt. Puis, Jervis fait enlever Valérie et Lee. Il envoie Gordon dans un hangar où à nouveau, des vies sont en jeu. Cette fois-ci, il s’agit d’un médecin et d’un journaliste. Jervis contraint à nouveau Jim à choisir. Il refuse. Jervis tue les deux hommes. Jim comprend alors qu’il va devoir choisir entre la vie de Valérie et celle de Lee.