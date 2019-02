premières minutes : Gotham - Saison 03 Episode 7 - La reine rouge

Tetch récupère le corps de sa sœur pour en extraire le sang afin de pouvoir diffuser le virus qu'il contient. Il se procure aussi un puissant hallucinogène pour mettre Jim hors course et éviter qu'il ne perturbe ses plans. Barnes et Bullock mettent Jim face à ses contradictions en lui refusant de participer à l'enquête s'il ne réintègre pas la police. Les visions de Jim le forcent à examiner ses relations avec plusieurs personnes et à voir ce qu'aurait pu être sa vie avec Lee. Oswald apprend la vérité sur Ed à Isabella. D'abord choquée, elle décide de rejoindre néanmoins son tout nouvel amour.