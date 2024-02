Hercule Poirot - Cartes sur table

Mr Shaitana, un des hommes les plus riches de Londres, convie huit personnes dans son luxueux appartement : quatre criminels qui ont échappé à la police et quatre fins limiers. Parmi eux : Hercule Poirot, détective privé ; Ariadne Oliver, romancière de polars ; le colonel Race des Services Secrets et le superintendant Battle de Scotland Yard. À la fin de la soirée, Mr Shaitana est poignardé près de la cheminée…