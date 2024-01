Hercule Poirot - Cinq petits cochons

Il y a quatorze ans, le peintre Amyas Crale est mort empoisonné. Sa femme, Caroline, avait été condamnée à mort pour ce meurtre alors qu'elle avait toujours clamé son innocence. Avant de mourir, Caroline Crale a adressé une lettre à sa fille, Lucy, âgée de 5 ans au moment des faits, lui affirmant qu'elle n'était pas l'auteur du crime et lui demandant de trouver le coupable. Adulte, Lucy veut respecter la volonté de sa mère et démasquer l'assassin. Elle demande de l'aide à Hercule Poirot, qui décide de réunir les cinq suspects. Le détective belge commence par consulter les archives de la presse pour se remémorer les tragiques événements et rencontre ensuite l'avocat qui était chargé de la défense de Caroline Crale...