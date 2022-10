Hercule Poirot - La cuisine mystérieuse de Clapham

Hercule Poirot, le détective privé le plus célèbre d'Agatha Christie, est un ancien policier belge qui s'est définitivement installé à Londres après la guerre. Il parvient à résoudre des mystères criminels accompagné de son fidèle acolyte anglais, le capitaine Hasting et/ou son rival amical de Scotland Yard, l'Inspecteur en chef Japp.Hercule Poirot et Hastings sont en vacances sur la côte anglaise. Ils font la connaissance de la ravissante miss Buckley, propriétaire d'une grande maison où elle a invité des amis. Depuis quelques jours, elle a échappé à de curieux incidents qui ressemblent fortement à des tentatives de meurtre. Poirot, qui n'est pas insensible au charme de la jeune femme, décide de la faire protéger et d'enquêter sur son entourage.