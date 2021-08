Hercule Poirot : les secrets d'une série culte

En 33 romans, 51 nouvelles, des dizaines de films et une série de 70 épisodes, Hercule Poirot a captivé des milliards de lecteurs… et de (télé)spectateurs. Mais quelles sont les raisons de ce succès hors-norme ? Pourquoi Hercule Poirot, un héros créé il y a plus de 90 ans, fascine-t-il toujours autant ? A l'écran, de Peter Ustinov à Kenneth Branagh en passant par John Malkovich, tous les grands acteurs ont rêvé d'incarner Hercule Poirot. Mais depuis 30 ans, le seul, le " vrai " Hercule Poirot, c'est lui, le comédien britannique David Suchet. Grace à ses confidences, vous découvrirez pourquoi la série-télé qui fait le bonheur des téléspectateurs français lui doit tout ou presque… De sa célèbre moustache à ses costumes impeccables, de ses manies à l'univers Art déco, David Suchet n'a eu qu'un objectif : imposer le personnage tel qu'Agatha Christie l'a écrit. Et 30 ans après la diffusion du premier épisode, il continue de triompher à la télévision.Comment ce détective vaniteux, arrogant, ventripotent, à la démarche insolite, a-t-il gagné le cœur du public du monde entier ? Grâce aux témoignages exceptionnels des comédiens, comme celui du célèbre Capitaine Hastings et des producteurs de la série, nous vous dévoilerons tous les secrets qui ont fait le succès la série. Vous découvrirez également comment David Suchet et Hercule Poirot sont devenus indissociables…