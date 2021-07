Hercule Poirot - Meurtre en Mésopotamie

Passionné d'archéologie, le capitaine Hastings a réussi à persuader Hercule Poirot de l'accompagner en Irak, où il doit participer à des fouilles sur un site antique. Alors qu'il rend visite à Hastings sur le chantier, Hercule Poirot apprend qu'un ouvrier arabe a été récemment étranglé. La tension est à son comble lorsque la très impopulaire épouse du docteur Eric Leidner, célèbre archéologue américain et chef du chantier, se réveille en poussant de grands cris, hurlant qu'elle a vu un visage mystérieux derrière la fenêtre de sa chambre. Elle est convaincue qu'il s'agit de son premier et défunt mari, toujours vivant et déterminé à la tuer. Quelques jours plus tard, Louise Leidner est retrouvée morte...