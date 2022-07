Hercule Poirot - Mystérieuse affaire de Styles

1917. Durant la Première Guerre mondiale, le capitaine Arthur Hastings est en convalescence après avoir été blessé au front. Il est invité dans la demeure de Styles Court par son ami John Cavendish, qui lui apprend que sa mère s'est remariée avec Alfred Inglethorp, un homme beaucoup plus jeune qu'elle et peu apprécié de l'entourage. Un crime survient et tous les soupçons se portent sur cet Alfred Inglethorp. Hercule Poirot en vacances au village de Styles Saint-Mary, est invité par Hastings afin de résoudre cette affaire.