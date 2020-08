Hercule Poirot - S03 E07 - Tragédie à Marsdon manor

Dans son manoir à l'écart de la fureur du monde, des intrigues mondaines et des passions dévastatrices, Jonathan Maltravers goûte une convalescence apparemment tranquille et sans histoires entre sa très jeune épouse, Susan, et sa secrétaire, Miss Rawlinson. Mais l'endroit est-il vraiment aussi paisible qu'il le paraît ? Ce n'est en tout cas pas l'avis du détective belge Hercule Poirot et de son fidèle ami, le capitaine Hastings, qui viennent de prendre une chambre à l'hôtel local, non loin de là. Lord Samuel Naughton, un auteur de romans policiers, leur a confié une mission un peu particulière. Il s'agit d'élucider un meurtre fort mystérieux...