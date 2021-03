Hercule Poirot - S14 E01 - Les pendules

Miss Pebmarsh est aveugle et elle a été bien surprise d’apprendre que le corps d’un inconnu se trouvait derrière son canapé. Et d’où viennent ces pendules – toutes en avance d’une heure – qui encombrent les meubles de son salon ? Hercule Poirot, avec l’aide d’un jeune et beau garçon, saura dénouer cet inextricable imbroglio…