Hercule Poirot - S15 E01 - Poirot joue le jeu

Hercule Poirot est appelé dans le Devon d'urgence pas Madame Oliver. Celle-ci doit concoter une chasse à l'assassin pour la Garden Party de Sir George Stubbs, à Nasse House. Elle craint qu'un meurtre ne soit commis. C'est ce qui arrive, quand Marlene, qui tenait le rôle du cadavre, est découverte assassiné. C'est alors que Lady Stubbs disparaît pendant la fête. Poirot soupçonne qu'elle a été tuée et qu'un jeu de rôles se déroule à Nasse. Grâce aux intuitions de son amie, il découvre quand, comment et pourquoi Lady Stubbs et la jeune Eclaireuse Marlene ont réellement été assassinées.