Hercule Poirot - S15 E03 - Une mémoire d'éléphant

Hercule Poirot mène deux enquêtes en parallèle. L’une en collaboration avec madame Oliver concernant des faits qui se sont passés il y a treize ans, et l’autre concernant une affaire qui vient de se passer. Madame Oliver glane des renseignements de son côté en allant interroger des anciens qui ont une mémoire d’éléphant et rapporte tous ce qu’elle a récolté à Hercule Poirot. Petit à petit Hercule Poirot se rend compte que les deux affaires se rejoignent et c’est ainsi qu’il arrive à les résoudre.