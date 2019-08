Hercule Poirot - Le mort avait les dents blanches

Hercule Poirot dîne dans son restaurant londonien préféré, en compagnie de son ami dentiste. Alors qu'ils conversent joyeusement des habitudes et petites manies des gens, un monsieur d'un certain âge capte soudain toute l'attention de Poirot. L'homme, un vieil habitué du restaurant, vient de demander un plat qu'il n'avait jamais commandé jusque-là. Une excentricité que ne manque pas de remarquer le détective belge. Quelque temps plus tard, alors que Poirot est en consultation chez son dentiste, on lui apprend que le vieux monsieur a été retrouvé mort chez lui, après s'être brisé la nuque...