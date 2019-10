Hercule Poirot - Saison 03 Episode 10 - Le bal de la victoire

Lord Beltane, un amateur d'art célèbre pour les antiquités chinoises qu'il possède, cherche désespérément à persuader lord Cronshaw de soutenir financièrement son immense collection. Tous deux fortunés et vieux amis, ils décident de donner un bal costumé où la haute société se retrouve avec délectation. Toutes les convives sont déguisées en personnages de la commedia dell'arte. Tous, sauf Hercule Poirot qui a été invité et qui ne comprend pas pourquoi. Bientôt, il trouve cette mascarade de plus en plus mystérieuse. Surtout quand un meurtre est commis dans des circonstances vraiment étranges. Le célèbre détective belge décide alors de mener l'enquête...