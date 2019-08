Hercule Poirot et Hastings sont invités à assister au record de vitesse sur l’eau que veut gagner Charles Arundel. Le bateau finit en flammes et Charles a des problèmes avec sa tante, Emily, qui ne veut plus financer ses folies. Isabel Tripp, medium et vieille amie d’Emily, a une vision : Emily serait en danger… Peu de temps après, la malheureuse Emily décède.