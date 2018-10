Hercule Poirot - Saison 11 Episode 02 - Je ne suis pas coupable

Face au tribunal qui s'apprête à la juger pour le meurtre de Mary, la dame de compagnie de sa vieille tante malade et fortunée, Elinor Carlisle ne cesse de clamer son innocence. Pourtant, tous les éléments de l'enquête jouent en sa défaveur. En effet, c'est elle qui a évoqué, quelques heures avant le crime, l'empoisonnement que l'on risque à consommer des sandwiches au saumon. C'est elle qui a préparé les fameux sandwiches et qui les a offerts à Mary. C'est elle encore qui avait tout intérêt à se débarrasser de cette encombrante rivale, qui prenait de plus en plus d'importance aux yeux de la vieille dame. Afin qu'il ne subsiste plus aucun doute sur la culpabilité d'Elinor ou, dans le cas contraire, pour établir son innocence, le docteur Lord charge Hercule Poirot de mener son enquête...