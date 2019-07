Hercule Poirot - Saison 13 Episode 04 - Rendez-vous avec la mort

À Jérusalem, l'arrivée à l'hôtel de la famille Boynton est une intarissable source de discussion. En effet, tous obéissent au doigt et à l'oeil à la vieille et terrible madame Boynton, qui prend un malin plaisir à faire souffrir son monde. Alors qu'il tente de se reposer dans une suite à côté de celle occupée par cette curieuse famille, Hercule Poirot entend de la bouche de Raymond Boynton qu'il faudrait la tuer. Et lors d'une excursion à Pétra, c'est ce qui arrive. Le corps de madame Boynton y est découvert sans vie : aucune trace de strangulation, ni de coup. La mort n'a pas été violente, mais la défunte porte la marque d'une seringue sur son poignet...