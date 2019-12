Hercule Poirot - S13 E05 - Hercule Poirot quitte la scène

Hercule Poirot retourne sur les lieux de sa première enquête pour affronter le criminel parfait et résoudre sa dernière affaire. Il fait venir le capitaine Hastings, dont la fille séjourne elle aussi à Styles Court. Poirot sait qu'un meurtre va avoir lieu. Un bras de fer entre lui et le meurtrier, dont il connaît l'identité, s'engage. Affaibli, malade du coeur et se déplaçant en fauteuil roulant, Hercule Poirot se fait seconder par Hastings qui est chargé de lui rapporter tout ce qui se passe à Styles. Quand la mort frappe la maison, il décide qu'il est temps d'en finir avec son ennemi.