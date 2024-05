Action • Thriller | 2021

"Ice Road" transporte les spectateurs dans un thriller palpitant. Des mineurs piégés après un effondrement sont la dernière chance de survie pour l'équipe de conduite sur glace, composée de Mike McCann (Liam Neeson), Tantoo (Amber Midthunder), et Gurty (Marcus Thomas). Ils s'aventurent sur une route glacée périlleuse avec des cargaisons explosives pour sauver les mineurs avant que la glace ne cède. Les enjeux sont élevés, avec des obstacles mortels, des trahisons inattendues et une course contre la montre haletante. Dirigés par l'intrépide Mike, l'équipe affronte des conditions extrêmes pour accomplir une mission qui teste la résilience humaine et explore les liens entre l'altruisme et la survie. Dans un décor glacial, "Ice Road" offre une dose d'action intense, de suspense et d'émotion, faisant de chaque kilomètre une épreuve et chaque seconde un combat pour la vie.