Il faut sauver... - La Provence

Des Alpes du Sud au littoral, en passant par la Camargue ou le Ventoux, la Provence rassemble 85% de la biodiversité française. Mais, en dix ans, presque 30% des amphibiens et plus d’un tiers des oiseaux nicheurs ont disparu ou sont en voie de l’être. Alors comment protéger ce territoire des activités humaines et du réchauffement climatique ? Pour ce troisième volet, nous retrouvons Nicolas Plain, notre explorateur scientifique et parapentiste. Depuis le ciel, ce spécialiste du climat nous fait redécouvrir notre territoire sous un autre angle.