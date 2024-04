Independence Day

Action • Science-Fiction | 1996

2 juillet. Le Centre de recherches du S.E.T.I. décèle un signal radar de très forte puissance en provenance de la Lune. Un gigantesque vaisseau spatial de cinq cent cinquante kilomètres de diamètre vient d'arriver. D'étranges phénomènes atmosphériques brouillent les images satellites et la Maison Blanche est alertée. Peu après, les grandes villes américaines et les capitales du monde voient leur ciel obscurci par des vaisseaux extraterrestres de vingt-cinq kilomètres de diamètre issus des flancs du vaisseau mère. Le Président Whitmore refuse de céder à la panique et tente vainement d'entrer en contact avec les extraterrestres. Pendant ce temps, David Levinson, informaticien de génie travaillant pour la télévision câblée, capte un message envoyé par les Aliens et comprend que celui-ci est un compte à rebours. 3 juillet. Aidé de son père Julius, il fonce vers Washington, croisant sur la route des milliers de fuyards.