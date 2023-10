Je t'aime à te tuer !

Camille, professeure de littérature dans un lycée, découvre que son amant, Rafael, est un tueur en série. Elle échappe de peu à la mort et témoigne contre lui lors d’un procès où il est condamné à huit ans de réclusion à perpétuité pour ses huit victimes. Grâce au programme de protection des témoins, Camille et Violette, sa fille, changent de vie, d’identité, de ville et débutent une nouvelle vie. Quelques mois plus tard, Rafael s’évade et fait appel à un chirurgien esthétique qui pratique une reconstruction faciale : il est méconnaissable. Camille rencontre Brian, qui vient lui aussi d’arriver dans la région. C’est un homme sympathique, prévenant et doux. Ils apprennent peu à peu à se connaître. Un soir, alors qu’elle rentre d’un dîner avec Brian, Camille se fait agresser chez elle par un homme qu’elle croit être Rafael. Brian met l’agresseur en fuite après avoir eu le temps de noter sa plaque d’immatriculation. L’agresseur est arrêté par la police mais il y a erreur, ce n’est pas Rafael mais un journaliste qui enquête depuis longtemps sur Rafael.