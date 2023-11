Jean-Baptiste Guégan : La voix de Johnny, le concert évènement

TMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs le concert événement de « Jean Baptiste Guegan» à l’Accor Arena. Jean Baptiste Guegan, la voix de Johnny, vous fera vibrer sur les plus grands tubes du grand rockeur français. Avec ses musiciens, il vous présentera également une sélection de ses propres titres, écrits notamment par Michel Mallory, le parolier des plus grands titres de Johnny. Rocker au cœur tendre, Jean-Baptiste se découvre tel qu’il est et donne le meilleur de lui-même pour ce moment inoubliable sur la scène de l’Accor Arena. Ne manquez surtout pas ce concert événement !