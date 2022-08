Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà : de succès en excès

Divertissements ・ Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, le mercredi 24 août à 21h10 sur TMC

Costume foncé, chemise blanche, oreillette et plaquette en bois..., son style reste ancré dans la mémoire collective. Animateur préféré́ des Français durant les années 2000, gendre idéal producteur à succès, son rang de star et d’écorché́ vif lui ont valu de se brûler les ailes et de perdre pieds. Cette soirée documentaire raconte le parcours de vie haletant et les rebondissements de la carrière de Jean-Luc Delarue. Raconter Jean-Luc Delarue, c’est raconter plusieurs vies, l’ambivalence du personnage publiquement fort, puissant et ambitieux, mais ultra-sensible et torturé dans l’intimité́.