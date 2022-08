Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà - De succès en excès (Partie 3)

Jean-Luc Delarue est décédé il y a 10 ans déjà.Costume foncé, chemise blanche, oreillette et plaquette en bois... Son style reste ancré dans la mémoire collective. Animateur préféré´ des Français durant les années 2000, gendre idéal producteur a` succès, son rang de star et d’écorché´ vif lui ont valu de se brûler les ailes et de perdre pieds.Cette soirée documentaire raconte le parcours de vie haletant et les rebondissements de la carrière de Jean-Luc Delarue. Raconter Jean-Luc Delarue, c’est raconter plusieurs vies, l’ambivalence du personnage publiquement fort, puissant et ambitieux, mais ultra-sensible et torture´ dans l’intimité´. Qui était Jean-Luc ? Comment percer le mystère ?Dans cette soirée exceptionnelle, des archives personnelles inédites, des moments d’anthologie de la télé´, des coulisses de tournages, mais aussi des confessions de Jean-Luc comme s’il nous parlait, nous plongerons dans cette destinée hors du commun, d’accéder a` la vérité´ et la sincérité´ de l’homme. Des interviews percutantes de personnalités qui ont travaillé, croisé, admiré ou encore envié Jean-Luc Delarue : Kad Merad et Olivier Baroux, Nikos Aliagas, Flavie Flament, Michel Denisot, Pierre Lescure, Faustine Bollaert, Jean-Pierre Elkabbach, Christophe Dechavanne, Sophie Davant, Thierry Ardisson, etc. Des entretiens de son cercle intime, familial et professionnel, nous referont vivre les années Jean-Luc Delarue et nous rapprocheront de lui. Ce documentaire est une histoire romanesque à l’image de sa vie, faite de hauts très hauts et de bas, très bas. De succès et d’excès.