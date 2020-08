Jenifer : Face à ma vie

Début d'été. La nuit tombe doucement sur la Corse. Jenifer marche à travers un champ sur les hauteurs de son village de cœur "Serra-di-Ferro" pour rejoindre la plage. Ancré dans le sable, face à elle, se trouve un écran géant sur lequel vont être projetés les moments forts de sa vie professionnelle mais surtout personnelle. Jenifer va se retrouver "face à sa vie". Tout au long de ce documentaire exceptionnel, elle se confie en toute intimité pour la première fois en 16 ans de carrière. Qui est-elle vraiment ? Quelle adolescente était-elle ? Comment concilier vie privée et célébrité ? Comment a-t-elle traversé les bons et les moins bons moments de sa carrière ? Sa famille, comme sa mère Christine, sa cousine Coralie, ou Charlotte et Mathieu ses amis les plus proches nous diront tout.Jenifer reviendra sur les moments importants de son parcours au travers d'archives personnelles, des interviews d'amis, de collaborateurs, depuis son 1er casting à la " Star Academy " en passant par "The Voice" ou ses débuts de comédienne.Parmi les nombreux témoignages, vous pourrez retrouver Nikos Aliagas, Marc Lavoine, Camille Chamoux, Christophe Willem, Alexia Laroche Joubert, Franck Veron, Armande Altaï, Pascal Nègre…Images inédites, amusantes, émouvantes… Jenifer se confie comme jamais…Un portrait original placé sous le signe de l'émotion et de l'introspection !