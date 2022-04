Divertissements

Telles les soirées de l’ambassadeur, TMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs, non pas une boîte de chocolats, mais le dernier spectacle de Jérôme Commandeur "TOUJOURS EN DOUCEUR" en direct du Zénith de Nantes. Après 4 mois complets à la Gaité Montparnasse, 18 Casino de Paris, 16 représentations à l’Olympia, une tournée des théâtres et une tournée de Zénith sold out, soit près de 400 000 spectateurs, (l’équivalent de cinq Stades de France, 720 A380 d’Air France pleins, ou la commune de Toulon et son agglomération), Jérôme Commandeur termine en beauté avec « Toujours en douceur », la dernière version de son spectacle.