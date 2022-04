Jérôme Commandeur ‘’Toujours en douceur’’ depuis le plus doux des Zéniths de France, le Zénith de Nantes

Telles les soirées de l’ambassadeur, TMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs, non pas une boîte de chocolats, mais le dernier spectacle de Jérôme Commandeur "Toujours En Douceur" en direct du Zénith de Nantes. Après 4 mois complets à la Gaité Montparnasse, 18 Casino de Paris, 16 représentations à l’Olympia, une tournée des théâtres et une tournée de Zénith sold out, soit près de 400 000 spectateurs, (l’équivalent de cinq Stades de France, 720 A380 d’Air France pleins, ou la commune de Toulon et son agglomération), Jérôme Commandeur termine en beauté avec « Toujours en douceur », la dernière version de son spectacle. 1h30 de rires grinçants, une écriture ciselée, un spectacle percutant, drôle, jubilatoire. L’humoriste amoureux du verbe, des cacahuètes grillées à sec et du rosé nous offre ici son dernier tour de piste. Tel Achille Zavatta à son dernier lever de rideau, il va bientôt remiser ses tartes à la crème et ses seaux d’eau pour de bon, les enfants ! Mais avant cela, ce vieux chameau de Jérôme, éreinté par ses lumbagos à répétition et ses crises de goutte, a encore quelques tours dans sa besace de chasseur en toile de jute élimée. Prenez vos places pour pouvoir dans 20 ans regarder le ciel et dire « Moi aussi mon Jérôme, j’y étais. Tu nous manques. »Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte ! Ou alors il faut que le prétexte soit très bon.