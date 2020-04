La face cachée de Johnny Depp

Johnny Depp ce sont , 84 films, plus de 5 milliards de dollars rapportés au box-office, les chiffres donnent le tournis. Tout bascule pour l’acteur américain le 27 mai 2016, quand sa compagne de l’époque, l’actrice Amber Heard l’accuse de violences conjugales. Un an avant l’affaire Weinstein et l’émergence du mouvement MeToo, la réputation de Johnny Depp est en jeu alors qu’on dit au même moment l’acteur ruiné. Raconter la faillite financière et personnelle de l’ancienne star de Pirates des Caraïbes, c’est révéler les dessous d’Hollywood, le côté obscur de cette formidable machine à rêver qui est devenu depuis le cauchemar de Johnny Depp.