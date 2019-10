Bande-annonce officielle (VOST)

Constamment seul parmi la foule, Arthur Fleck voudrait aller vers les autres. Pourtant, tandis qu'il arpente les rues sales de Gotham City et emprunte les rames de métro couvertes de graffiti, dans une ville où monte une colère de plus en plus palpable, Arthur porte deux masques. C'est lui qui peint le premier pour son boulot de clown publicitaire. Mais il ne peut jamais ôter le second : c'est le visage qu'il présente aux autres dans sa tentative futile d'appartenir au monde qui l'entoure – loin de l'homme incompris systématiquement malmené. S'il n'a jamais connu son père, Arthur a une mère fragile, sans doute sa meilleure amie, qui l'a rebaptisé "Happy" – surnom qui explique ce sourire sur ses lèvres qui, chez lui, dissimule une souffrance morale. Mais quand il est brutalisé par des adolescents dans la rue, raillé par des types en costard-cravate dans le métro et moqué par ses collègues clowns au travail, ce paria social se retranche de plus en plus de son entourage…