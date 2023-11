Jour J

Lors d'une soirée costumée, Mathias rencontre Juliette et couche avec elle. Mais il est en couple depuis 5 ans avec Alexia et a toujours été fidèle jusqu'à présent. Le lendemain, Alexia trouve dans la poche de sa veste la carte de visite de Juliette, qui est wedding planer, et en conclut qu'il veut la demander en mariage. Elle accepte immédiatement. Malgré lui, il se retrouve obligé d'organiser la cérémonie aux côtés de sa maîtresse !