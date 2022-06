JUL : le concert évènement

Vivez l'unique date du concert événement de JUL qui se déroulera au stade Orange Vélodrome, à Marseille ! L'artiste numéro 1 des ventes se fait rare sur scène et c'est au stade Orange Vélodrome que JUL a choisi de donner son unique concert, depuis 2019. Ce rendez-vous complet depuis déjà 2 ans est le concert le plus attendu de Marseille : il jouera à domicile devant des dizaines de milliers de fans.JUL proposera un show unique et mémorable, regroupant tous ses plus grands succès mais aussi des nouveautés qui promettent émotions, surprises et rebondissements ! Cet artiste très créatif composant de nombreux titres chaque année, que ses fans transforment immédiatement en tubes, leur a concocté un show à son image, tout en générosité. Pour ce concert événement, "l'ovni du rap" sera tout aussi altruiste en invitant une centaine de guests et d'intervenants sur scène.