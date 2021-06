Iris, a space opera by Justice

Iris, A Space Opera by Justice est une expérience visuelle et sonore totalement immersive.Justice délivre une performance live unique filmée spécialement pour le cinéma. C’est une adaptation du live-show Woman Worldwide, qui met en avant leur répertoire novateur depuis maintenant plus de 10 ans, tant sur disque que sur scène. L’album" Woman Worlwide" a été sacré aux Grammy Awards 2019 dans la catégorie du meilleur album Dance / Electro de l’année.Iris : A Space Opera by Justice a été diffusé fin août dans le monde en séance unique au cinéma. En France, cette séance unique a eu lieu dans plus de 150 salles à travers le pays.