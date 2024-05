La cuisine anti-gaspi - Episode 4 - Belgique

Dans le monde, 1,3 milliard de tonnes de nourriture finit à la poubelle chaque année. En même temps, plusieurs régions du monde souffrent de la faim. Quelles sont les raisons de ce gigantesque gaspillage ? Et comment pouvons-nous y remédier ? Journaliste et militant anti-gaspillage, David Gross parcourt l’Europe avec sa cuisine mobile et sa voiture qui ne roule qu'à l'huile. Dans chaque épisode, David présente une initiative dans un pays : le partage de nourriture en Allemagne, les Paniers de la mer qui redistribuent les poissons aux associations caritatives en France, la cantine du Parlement Européen...