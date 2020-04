La french touch - Sofiane Pamart

La French Touch est un programme court destiné à faire découvrir la nouvelle génération qui invente la France d’aujourd’hui et de demain. Ils ont entre 20 et 40 ans et s'illustrent dans le domaine de l'art et de la culture, du sport, de la mode, de l'entrepreneuriat ou encore de la cuisine. C’est le tableau de cette France diverse et entreprenante que propose La French Touch.