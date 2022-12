La Grande Expérience

Divertissements

Comment devenir un champion de la mémoire en quelques jours seulement ? Démasquer les menteurs à coup sûr ou presque ? Vaincre sa phobie du vide grâce à la seule force de son esprit ? Fabien Olicard nous révèle ses techniques en coachant des volontaires connus et inconnus à travers des expériences ludiques et spectaculaires. Des démonstrations étonnantes, de l’humour et de la malice au service de la connaissance.