La Grande Expérience

Découvrez des démonstrations étonnantes, de l’humour et de la malice au service de la connaissance dans La Grande Expérience avec Fabien Olicar. Il nous révèle aujourd'hui ses techniques à travers des expériences ludiques et spectaculaires pour nous aider à mieux utiliser notre cerveau. Pour cette première émission, la comédienne Julie de Bona et l’humoriste Jean-Luc Lemoine ont notamment accepté de se prêter au jeu. Réussiront-ils à relever les défis imaginés pour eux par Fabien Olicard ? Sauront-ils reconnaître le bluff des joueurs de poker des plus reconnus dans le milieux ou encore mémoriser l'impossible ? - La Grande Expérience : mercredi 21/12 à 21h55