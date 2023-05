Infos, Mag & Sport・La grande muraille verte, le vendredi 26 mai à 23h20 sur TMC

Le temps d'un documentaire, embarquez aux côtés de la musicienne malienne Inna Modja pour un voyage musico-écologique le long de la grande muraille verte : une ceinture d'arbres de 8 000 km qui s'étend du Sénégal à l'Ethiopie. Son objectif étant de lutter contre la désertification progressive de la région due aux changements climatiques, mais également d'éviter les conflits croissants et les migrations massives. Grâce à ce périple fondé sur l’espoir et la persévérance, vous découvrirez ce qui n’est plus uniquement un enjeu africain, mais mondial.